Летчик погиб при стрельбе на авиабазе в США
Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе Киртланд американских Военно-воздушных сил (ВВС) в Нью-Мексико, сообщила пресс-служба базы.
«Летчик был найден мертвым на месте происшествия. Причина смерти и инцидент продолжают расследоваться местными властями», — сказано в сообщении.
Еще один военнослужащий получил ранение в руку, его госпитализировали и вскоре затем выписали.
Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля, после «преследования за пределами базы», угрозы общественному порядку сейчас нет.
Пресс-служба не уточнила, есть ли задержанные, и были ли стрелявшие летчиками.
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