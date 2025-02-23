Летчик погиб при стрельбе на авиабазе в США

Американский летчик погиб при стрельбе на авиабазе Киртланд американских Военно-воздушных сил (ВВС) в Нью-Мексико, сообщила пресс-служба базы.

«Летчик был найден мертвым на месте происшествия. Причина смерти и инцидент продолжают расследоваться местными властями», — сказано в сообщении.

Еще один военнослужащий получил ранение в руку, его госпитализировали и вскоре затем выписали.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 февраля, после «преследования за пределами базы», угрозы общественному порядку сейчас нет.

Пресс-служба не уточнила, есть ли задержанные, и были ли стрелявшие летчиками.