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Военная операция на Украине ,  
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Захарова раскритиковала Бербок за призыв усилить давление на США

Захарова усомнилась, что Германия сможет оказать давление на США
Сюжет
Военная операция на Украине

Представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о необходимости усилить давление на США после переговоров с Россией.

21 февраля Бербок заявила, что европейские страны должны усилить давление на США с учетом недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде где поднимался в том числе вопрос об урегулировании конфликта на Украине. Переговоры прошли без участия делегации от Киева. По мнению министра, необходим новый «поворотный момент».

Захарова напомнила, что в конституции страны до сих пор упоминаются «оккупационные власти», а на территории Германии находятся 30 тыс. американских военных.

«Что им может противопоставить Берлин? Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством», — заявила она.

Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с Россией
Политика
Анналена Бербок

Захарова также отметила «обескровленность» германского бизнеса в из-за подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По ее словам, приказ об этом отдала предыдущая администрация США.

Ранее после телефонного разговора глав России и США по телефону Бербок заявляла, что ни одно решение по урегулированию конфликта на Украине не может быть принято без учета мнения Киева.

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Мария Захарова Анналена Бербок Германия США
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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