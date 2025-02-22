Захарова раскритиковала Бербок за призыв усилить давление на США

Представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о необходимости усилить давление на США после переговоров с Россией.

21 февраля Бербок заявила, что европейские страны должны усилить давление на США с учетом недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде где поднимался в том числе вопрос об урегулировании конфликта на Украине. Переговоры прошли без участия делегации от Киева. По мнению министра, необходим новый «поворотный момент».

Захарова напомнила, что в конституции страны до сих пор упоминаются «оккупационные власти», а на территории Германии находятся 30 тыс. американских военных.

«Что им может противопоставить Берлин? Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством», — заявила она.

Захарова также отметила «обескровленность» германского бизнеса в из-за подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По ее словам, приказ об этом отдала предыдущая администрация США.

Ранее после телефонного разговора глав России и США по телефону Бербок заявляла, что ни одно решение по урегулированию конфликта на Украине не может быть принято без учета мнения Киева.