Захарова раскритиковала Бербок за призыв усилить давление на США
Представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о необходимости усилить давление на США после переговоров с Россией.
21 февраля Бербок заявила, что европейские страны должны усилить давление на США с учетом недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде где поднимался в том числе вопрос об урегулировании конфликта на Украине. Переговоры прошли без участия делегации от Киева. По мнению министра, необходим новый «поворотный момент».
Захарова напомнила, что в конституции страны до сих пор упоминаются «оккупационные власти», а на территории Германии находятся 30 тыс. американских военных.
«Что им может противопоставить Берлин? Американское ядерное оружие в ФРГ не контролируется немецким правительством», — заявила она.
Захарова также отметила «обескровленность» германского бизнеса в из-за подрыва ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». По ее словам, приказ об этом отдала предыдущая администрация США.
Ранее после телефонного разговора глав России и США по телефону Бербок заявляла, что ни одно решение по урегулированию конфликта на Украине не может быть принято без учета мнения Киева.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения
В Китае нашли новый вид коронавируса
Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным
Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа
Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно
Канье Уэст запустит криптовалюту YZY
В Калуге запустят производство нового российского автомобиля
Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской