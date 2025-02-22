Орбан назвал ЕС неудачниками за столом на переговорах «больших парней»

Виктор Орбан (Фото: Vivien Cher Benko / MTI / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о желании стран Евросоюза быть вовлеченными в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, назвал их неудачниками. Об этом он заявил во время своего выступления с речью о планах на 2025 год.

«Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди неудачника. Если не находишь, то знай, что это ты», — сказал он, комментируя недавнюю экстренную встречу лидеров стран Евросоюза в Париже (цитата по Index.hu).

В начале недели, 17 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон созвал в Париже экстренное собрание европейских лидеров в связи с началом переговоров США и России по украинскому конфликту. Речь идет, в частности, о телефонном разговоре президентов стран Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля. После этого Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Позднее, 15 февраля, в Вашингтоне допустили, что Европа физически не будет представлена на переговорах по урегулированию. Кроме этого, во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошла встреча американской и российской делегаций.