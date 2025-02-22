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Политика ,  
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В Париже прошла манифестация за выход Франции из ЕС и НАТО

В Париже прошла манифестация за выход Франции из ЕС и НАТО
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В столице Франции прошла манифестация за выход страны из Евросоюза и НАТО, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице X.

«Большая национальная демонстрация за Frexit в эту субботу 22/02 в Париже!
Марш начнется в 14:00 на площади Пале-Рояль», — написал он.

Frexit — политическая идея во Франции, аналогичная британскому Brexit (выход Великобритании из Европейского союза), который прошел в январе 2020 года.

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В понедельник, 17 февраля, в Париже по инициативе президента Эмманюэля Макрона прошел экстренный саммит европейских лидеров, созванный в связи с началом переговорного процесса США и России. В Вашингтоне ранее допустили, что Европа физически не будет представлена на переговорах по урегулированию.

Одной из тем встречи во французской столице стала идея размещения миротворцев на Украине в рамках мирной сделки.

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