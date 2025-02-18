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Военная операция на Украине ,  
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Во Франции заявили о слабости ЕС перед контактами Трампа и Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Франсуа Байру
Франсуа Байру (Фото: Henri Szwarc / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Евросоюз никак не может противостоять сотрудничеству между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, передает BFMTV.

«Мы являемся свидетелями немыслимого союза между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной земле. <...> Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе», — обеспокоился он.

Байру также сказал, что прошедший накануне саммит во Франции по вопросам украинского конфликта и европейской безопасности «не развеял» опасений.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Обсуждение нормализации отношений России и США началось после разговора Путина и Трампа 12 февраля, а также на фоне заявлений американского президента о том, что Европу не собираются включать в процесс урегулирования украинского конфликта.

После этого 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное собрание европейских лидеров. Перед началом встречи он созвонился с Трампом, однако детали их разговора не раскрыли. На встречу позвали представителей Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительной власти Евросоюза.

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