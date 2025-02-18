Во Франции заявили о слабости ЕС перед контактами Трампа и Путина
Евросоюз никак не может противостоять сотрудничеству между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, передает BFMTV.
«Мы являемся свидетелями немыслимого союза между Путиным и Трампом, который маргинализирует Европу на ее собственной земле. <...> Ужасно видеть слабость Европейского союза в этом вопросе», — обеспокоился он.
Байру также сказал, что прошедший накануне саммит во Франции по вопросам украинского конфликта и европейской безопасности «не развеял» опасений.
Обсуждение нормализации отношений России и США началось после разговора Путина и Трампа 12 февраля, а также на фоне заявлений американского президента о том, что Европу не собираются включать в процесс урегулирования украинского конфликта.
После этого 17 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное собрание европейских лидеров. Перед началом встречи он созвонился с Трампом, однако детали их разговора не раскрыли. На встречу позвали представителей Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительной власти Евросоюза.
Читайте РБК в Telegram.
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео
Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина
Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси
Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской