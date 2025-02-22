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Политика ,  
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Путин в субботу провел оперативное совещание с Совбезом

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщает Кремль.

В собрании по видеосвязи приняли участие, в частности, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и другие.

Он выдвинул на обсуждение вопрос развития отношений с «ближайшими партнерами». В первую очередь он попросил выступить главу МИДа Сергея Лаврова и рассказать о недавних поездках.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Ранее, во вторник, 18 февраля, российская делегация провела переговоры с американской стороной в Саудовской Аравии. Украинские представители во встрече не участвовали. Президент Украины Владимир Зеленский заранее отказался признавать итоги этих переговоров и перенес на март запланированный визит в Саудовскую Аравию.

Это первые масштабные переговоры Москвы и Вашингтона за последние годы, в том числе с начала военной операции на Украине. На встрече стороны обсудили урегулирование украинского кризиса и вопросы двусторонних отношений России и США.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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