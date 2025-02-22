 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью Рудневу

Дарья Руднева
Дарья Руднева (Фото: rudarya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Шведское миграционное агентство приняло решение выдворить из страны российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России) Дарью Рудневу из-за угрозы безопасности стране. Об этом девушка рассказала в интервью радиостанции «Шведское радио».

Полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что девушка представляет для страны угрозу безопасности. Сама Дарья назвала обвинения «абсолютно необоснованными», а решение о депортации — «очень несправедливым».

Девушка пояснила, что приехала в Швецию в 2021 году из Москвы в рамках университетского обмена, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Дарья Руднева стала соучредителем организации «Русский антивоенный комитет в Швеции» и выступала в СМИ в качестве представителя организации.

Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался украинцем
Политика
Посольсто России в Стокгольме

Дарья Руднева также призналась, что ее исследование посвящено супертеоретической математике, которое никак не связано с военным конфликтом. В шведской полиции считают, что исследования россиянки могут принести пользу России и иметь военное применение.

В рамках мер Шведское миграционное агентство запретило девушке возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение последующих 20 лет.

По информации радиостанции, девушку исключили из организации «Русский антивоенный комитет в Швеции» в 2022 году после того, как в организации сочли, что она хочет «посеять конфликт и раздор». Сама же девушка эту информацию категорически отрицает.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил, что участие Зеленского в переговорах с Россией не имеет значения

В Китае нашли новый вид коронавируса

Представитель Трампа заявил о дружеских отношениях с Путиным

Пять эпизодов с участием Зеленского, которые «вывели из себя» Трампа

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Канье Уэст запустит криптовалюту YZY

В Калуге запустят производство нового российского автомобиля

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Швеция Стокгольм эмиграция выдворение
Материалы по теме
В Швеции мужчину задержали за «грубое проникновение» в посольство России
Общество
В Швеции «сжигателя Корана» застрелили накануне вынесения приговора
Общество
Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался украинцем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Арестованный за кражи экс-сотрудник Минобороны отправился на спецоперациюПолитика, 14:38
Как пассивное инвестирование изменило США и как повторить это в РоссииРБК и Финам, 14:31
Большунов вернулся в Россию со сборов в ИталииСпорт, 14:20
Герасимов посетил позиции группировки войск «Южная» в зоне спецоперацииПолитика, 13:42
Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью РудневуПолитика, 13:37
Худрук «Ленкома» объяснил возвращение Дмитрия ПевцоваОбщество, 13:22
В Белгороде водитель уходил от погони и врезался в укрытие от дроновОбщество, 12:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер снявшийся в сериале «Склифосовский» актер Олег ЮдинОбщество, 12:48
Роналду возмутился из-за решения российского судьиСпорт, 12:34
Ирине Винер нашли замену на посту тренера сборнойСпорт, 12:21
Минобороны заявило о взятии Новолюбовки в ЛНРПолитика, 12:15
Бой Бетербиева против Бивола перенесли ради «улучшения атмосферы»Спорт, 12:04
Шольц призвал предоставить Украине место за столом переговоровПолитика, 12:02
Решетников предупредил об «иных» требованиях для возвращения компанийПолитика, 11:58