Власти Швеции выдворят из страны россиянку Дарью Рудневу

Дарья Руднева (Фото: rudarya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Шведское миграционное агентство приняло решение выдворить из страны российскую активистку и одну из основательниц антивоенного движения «Русский антивоенный комитет в Швеции» (Ryska Antikrigskommitteten i Sverige, признан Минюстом и Генеральной прокуратурой нежелательной организацией на территории России) Дарью Рудневу из-за угрозы безопасности стране. Об этом девушка рассказала в интервью радиостанции «Шведское радио».

Полиция безопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что девушка представляет для страны угрозу безопасности. Сама Дарья назвала обвинения «абсолютно необоснованными», а решение о депортации — «очень несправедливым».

Девушка пояснила, что приехала в Швецию в 2021 году из Москвы в рамках университетского обмена, чтобы заниматься исследованиями в области математики и физики в Стокгольмском университете. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года Дарья Руднева стала соучредителем организации «Русский антивоенный комитет в Швеции» и выступала в СМИ в качестве представителя организации.

Дарья Руднева также призналась, что ее исследование посвящено супертеоретической математике, которое никак не связано с военным конфликтом. В шведской полиции считают, что исследования россиянки могут принести пользу России и иметь военное применение.

В рамках мер Шведское миграционное агентство запретило девушке возвращаться в Швецию и Шенгенскую зону в течение последующих 20 лет.

По информации радиостанции, девушку исключили из организации «Русский антивоенный комитет в Швеции» в 2022 году после того, как в организации сочли, что она хочет «посеять конфликт и раздор». Сама же девушка эту информацию категорически отрицает.