Пытавшийся протаранить посольство России в Швеции оказался украинцем
Мужчина, который пытался протаранить ворота посольства России в Швеции, оказался гражданином Украины. Об этом сообщило само посольство.
Он пошел на таран ворот на легковом автомобиле, сообщили дипломаты. «Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось», — указали он. Посольство России вызвало полицейских, которые задержали мужчину. Серьезного ущерба у здания нет.
После задержания виновника оказалось, что он — постоянно проживающий в Швеции гражданин Украины. Российские дипломаты сообщили, что подозреваемый «хорошо известен посольству и местной полиции». Там указали, что он в 2015 и 2018 годах уже «совершал нападения на посольство и торгпредство России в Швеции, был признан психически неадекватным, направлялся шведскими властями на соответствующее лечение». Также подозреваемый «вновь начал совершать провокационные действия в отношении российских загранучреждений в Стокгольме».
В посольстве указали, что обращались в полицию, но там «серьезных мер в отношении этого человека предпринято не было».
О задержании мужчины ранее сообщила шведская полиция. Подозреваемый пытался проехать на территорию дипломатической миссии. Он был задержан "за попытку грубого незаконного проникновения», сообщал пресс-секретарь полиции Дэниел Викдаль. Мужчине 45 лет.
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