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Умер снявшийся в сериале «Склифосовский» актер Олег Юдин

Олег Юдин
Олег Юдин (Фото: Студия «Твин Медиа»)

Актер Олег Юдин, сыгравший роли в российских сериалах «Склифосовский», «Скорая помощь» и «Плевако», умер на 63-м году жизни. Об этом рассказал знакомый актера Дмитрий Толмачев, сообщает издание The Voice Mag.

«С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни на 63-м году жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!» — приводит издание слова Толмачева. О том, что Юдин умер, подтвердили РБК в окружении актера.

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Олег Юдин родился 3 ноября 1962 года в Ленинграде. В 1984 году окончил Высшее театральное училище (ВТУ) имени М.С. Щепкина. В 1997 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте России.

Дебют актера в кино состоялся в 2009 году, где Юдин сыграл эпизодическую роль. В общей сложности актер принял участие в съемках и озвучивании множества российских картин, в том числе «Универ. Новая общага», «Склифосовский», «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Кровавая барыня», «Динозавр», «Плевако» и многие другие.

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