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Умер актер и организатор концерта Scorpions в Липецке Валерий Зинов

Валерий Зинов
Валерий Зинов (Фото: Валерий Зинов / VK)

В Москве умер актер из сериала «Склифосовский» Валерий Зинов, сообщает издание Gorod48 со ссылкой на коллег артиста.

Актеру было 66 лет. По словам друзей, артисту диагностировали онкологическое заболевание.

Друг Зинова и актер Евгений Гурьянов рассказал Gorod48, что артист завершил карьеру месяц назад из-за болезни.

Место прощания и похорон актера неизвестно.

Зинов родился в 1958 году в Липецке, окончил ГИТИС и служил в Липецком драматическом театре им. Л. Толстого. Он сыграл более чем 35 ролей в кино и сериалах, наиболее известны «За час до рассвета», «Последний мент», «Мужики и бабы», «След», «Склифосовский», «Жизнь по вызову», «Чикатило», «Дело врачей», «Кулагин и партнеры». Одной из последних работ Зинова стал фильм «На охоте», вышедший в 2023 году.

В 2008 году актер организовал два концерта группы Scorpions в Липецке. Выступления прошли на местном футбольного стадионе при полупустых трибунах.

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