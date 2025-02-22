Белоусов заявил о наступившем для России моменте противостояния с Западом

Решающий момент в противостоянии с коллективным Западом наступил сегодня для России. Об этом заявил министр обороны Андрей Белуосов на церемонии вручения российским военнослужащим — участникам военной операции медалей «Золотая звезда».

«Сегодня для России наступил решающий момент в противостоянии с коллективным Западом», — заявил Белоусов. По его словам, сейчас от действий каждого солдата и офицера «зависит судьба нашей великой страны».



Помимо наград, министр вручил военнослужащим за заслуги именное огнестрельное оружие.

В ходе встречи с награжденными военнослужащими министр обсудил ряд насущных вопросов. В их числе — развитие социальной инфраструктуры в воинских гарнизонах и в пунктах постоянной дислокации воинских частей. Также рассматривались вопросы совершенствования системы материального вознаграждения военнослужащих за уничтожение критически важных объектов и целей противника.

Медаль «Золотая звезда», более известная как знак особого отличия «Герой России», появилась в наградной системе Российской Федерации в марте 1992 года. Она заменила «Золотую звезду» Героя СССР, которой ранее награждали Героев Советского Союза. Вручается российским гражданам в связи с присвоением им звания «Герой Российской Федерации».