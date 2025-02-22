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Политика ,  
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AP подало в суд на чиновников Белого дома из-за недопуска к Трампу

Associated Press (AP) подало в суд на трех чиновников администрации президента США Дональда Трампа из-за ограничения в доступе к мероприятиям с участием главы государства, сообщило агентство.

Заявление подано в окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия. В нем AP заявляет о «неконституционных попытках Белого дома контролировать свободу слова», в частности, в случае с отказом AP называть Мексиканский залив новым топонимом — Заливом Америки.

Из-за этого решения журналистам запретили посещать пресс-конференции в Белом доме и поместье Трампа Мар-а-Лаго, их перестали пускать на борт самолета Air Force One, заявили в AP.

«Пресса и все люди в Соединенных Штатах имеют право выбирать свои собственные слова и не подвергаться возмездию со стороны правительства. <...> Это целенаправленная атака на редакционную независимость AP <...> наносит удар по самой сути Первой поправки», — говорится в заявлении.

Associated Press обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции
Политика
Два выделенных места Associated Press на борту Air Force One пустуют после того, как репортёру AP в Белом доме Дарлин Супервилл и фотографу AP Бену Кертису сообщили, что им не разрешат сесть на борт в пассажирском терминале перед вылетом Дональда Трампа с Объединенной базы Эндрюс в Мэриленде, США, 14 февраля 2025 г.

Первая поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова и прессы.

Журналисты уточнили, что иск направлен против главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, заместителя главы аппарата Тейлора Будовича и пресс-секретаря Кэролайн Ливитт.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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