МВД пояснило, когда в свидетельстве о рождении нужен штамп о гражданстве

Для получения материнского капитала в России необходимо, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка присутствовала отметка, подтверждающая основания для получения российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«В 2025 году отметка по-прежнему не является обязательной, и за ее отсутствие штраф не предусмотрен. Но есть случаи, когда она может потребоваться: при постановке или снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства;

для получения материнского капитала», — говорится в сообщении.

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