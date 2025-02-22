Трамп пожелал удачи Германии в ответ на вопрос о выборах в бундестаг

Трамп в ответ на вопрос о выборах в Германии заявил о проблемах в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не стал комментировать тему предстоящих парламентских выборов в Германии, его слова передает C-Span

«Удачи им. У нас свои проблемы», — сказал Тамп журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о грядущих в Германии выборах.

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. Действующий канцлер Олаф Шольц представляет Социал-демократическую партию Германии. На пост главы правительства, в частности, претендуют также Фридрих Мерц от оппозиционного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Алис Вайдель от «Альтернативы для Германии» (АдГ).

Согласно результатам опроса Politbarometer от 20 февраля, это наиболее вероятные претенденты на роль канцлера. Так, за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 28% респондентов, за АдГ — 21%, за социал-демократическую партию — 16%.