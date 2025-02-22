Бежавшая в Россию многодетная семья Хэер из США заявила о краже миллионов

Бежавшая в Россию многодетная семья из США заявила о краже миллионов

Многодетная семья Хэер из США, которая переехала в Россию ради «традиционных ценностей» в 2023 году, лишилась сбережений в $50 тыс. (4,4 млн руб.) из-за афериста. Об этом сообщил РБК юрист и правозащитник Анатолий Коровин, который помогает семье.

По словам Коровина, семейство прибыло в Россию в начале декабря 2023 года как политические беженцы, вскоре Хэеры получили временное убежище.

Баптисты-христиане по вероисповеданию, Хэеры спустя неделю после приезда в Россию познакомились с пастором российской баптистской церкви Виталием Власенко, а затем поселились у него дома в подмосковном Домодедово.

Представитель семьи отметил, что сын Власенко Даниил узнал, что у Хэеров есть сбережения, и предложил им взять их в долг под высокий процент. Гарантом сделки, по его словам, выступил Власенко-старший, и Хэеры согласились. Однако Даниил отказался составлять контракт на английском языке, аргументируя это тем, что подобный документ якобы не имеет юридической силы в стране. Власенко-младший попросил американцев составить расписку от руки на русском языке.

«Воспользовавшись незнанием русского Даниил написал расписку неверно с юридической точки зрения, специально не указав в ней ФИО и паспортные данные займодавцев <...> Даниил тем самым написал им расписку не имеющую юридической силы.», — сказал Коровин.

В итоге Даниил выплатил Хэерам лишь 610 тыс. руб. Адвокат подчеркнул, что это типичное для инвестиционных мошенников поведение: так аферисты могут объяснять полиции годами, что они постепенно выплачивают проценты. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, процессуальное решение будет принято на следующей неделе. Семья Власенко, как заявил Коровин, скрывается от полиции.