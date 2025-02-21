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Политика ,  
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Зеленский обзвонил семь европейских лидеров на фоне критики от Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский за сутки обзвонил семерых европейских лидеров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В частности, Зеленский поговорил по телефону с премьерами Хорватии, Швеции, Словении и Ирландии — Андреем Пленковичем, Ульфом Кристерссоном, Робертом Голобом и Микхолом Мартином. Также он позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, президентам Польши и Чехии — Анджею Дуде и Петру Павелу.

По словам украинского лидера, он разговаривал с европейскими лидерами о будущих поставках и работе над «совместными гарантиями безопасности», а также о текущем диалоге с американской стороной.

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Политика
Владимир Зеленский

Международные контакты с европейскими политиками Зеленский провел на фоне критики со стороны Дональда Трампа. 19 февраля американский президент заявил, что настаивает на проведении выборов на Украине, иначе, по его словам, у Зеленского «не останется страны». Он сослался на его низкие рейтинги и обвинил украинского коллегу в желании продолжать «кататься на денежном поезде».

Трамп также заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%. В ответ президент Украины сослался на данные из последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которому ему доверяют 57% украинцев.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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