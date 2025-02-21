В Луганске произошел пожар в здании автовокзала

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В здании автовокзала в Луганске возник пожар, огонь локализовали, сообщила пресс-служба МЧС.

«Загорелся книжный киоск. Дым охватил первый и второй этажи здания», — говорится в сообщении.

Из помещения эвакуировали двух женщин, в результате ЧП никто не пострадал.

На месте работают 37 спасателей и 11 единиц техники. Пожар локализовали на площади 50 кв. м, уточнили в МЧС.

«Луганскинформцентр» со ссылкой на Минтранс ЛНР сообщил, что ЧП не повлияет на работу вокзала. Движение автобусов будет соответствовать привычному расписанию, уточнили в министерстве.

В конце января в Луганске загорелся кондитерский склад. Огонь распространился на площади 200 кв. м. Пожар тушили 27 специалистов и пять единиц техники. Ликвидация огня продолжалась более пяти часов.