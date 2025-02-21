В Германии россиянина арестовали по подозрению в подготовке теракта

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Полиция Бранденбурга задержала 18-летнего россиянина, подозреваемого в планировании теракта в Берлине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы очень серьезно относимся к ситуациям, связанным с угрозами, и соответствующим сообщениям. Мы используем все законные средства для защиты населения», — заявил вице-президент городской полиции Ян Мюллер.

Как уточнила пресс-служба, в задержании молодого человека 20 февраля участвовали специальные подразделения, силы по борьбе с беспорядками и берлинская полиция.

21 февраля года окружной суда Бранденбурга выдал ордер на арест россиянина.

РБК обратился за комментарием в посольство России в Германии.

Летом 2024 года полиция в турецком Бодруме задержала Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве машины в Москве. Взрыв внедорожника Toyota произошел рано утром 24 июля на парковке жилого дома на севере российской столицы, пострадали находившиеся в нем женщина и мужчина.