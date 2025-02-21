Оставленного в мексиканском отеле мальчика из России вернули на родину

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Мальчик из России, которого мать оставила в отеле в Мексике, смог вернуться на родину благодаря усилиям российских органов опеки и попечительства. Ребенок временно будет жить в социальном учреждении, пока не будет решен вопрос с его опекуном.

Об этом сообщила в телеграм-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По словам омбудсмена, запрос о необходимости оказания помощи в возвращении ребенка на родину поступил в середине января 2025 года. Мальчик является гражданином России. Мать оставила его в одном из отелей Мексики летом 2024 года. Для решения вопроса команда омбудсмена обратилась в посольство России в Мексике. Вернуть ребенка матери не удалось, так как она была помещена под стражу, а самого ребенка поместили в специализированное учреждение.

После долгих согласований с местными органами опеки посольство России в Мексике добилось решения о возвращении ребенка на родину.

«В результате совместной работы российских ведомств мексиканские власти нашли возможность самостоятельно привезти ребенка в Москву. Большое спасибо стране за деятельное участие в судьбе малыша!» — написала омбудсмен.

Мальчик в сопровождении взрослых прибыл в Россию сегодня, 21 февраля 2025 года. Борт приземлился в аэропорту Домодедово.

«Малыш временно поживет в учреждении, пока будет решаться вопрос об опеке», — добавила Львова-Белова.

Это не первый случай содействия команды омбудсмена в помощи по возвращению российских детей на родину из различных стран мира. Так, 31 января 2025 года российский омбудсмен сообщила, что на борту Минобороны из Сирии доставили шесть семей с детьми, а именно 16 россиян.

Из них самой маленькой девочке не было и года, а самому старшему ребенку исполнилось 17 лет. Прибывшие в Россию дети отправились к себе домой — в Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.