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Падение режима Асада ,  
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В Россию из Сирии вернулись еще шесть семей с детьми

Сюжет
Падение режима Асада

В пятницу, 31 января, на борту Минобороны из Сирии доставили шесть семей с детьми, а именно 16 россиян, сообщает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«На борту прилетели шесть семей, в которых воспитываются восемь детей — самой маленькой девочке нет еще и года, самому старшему ребенку — 17 лет», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Львовой-Беловой, теперь семьи отправятся к себе домой — в Санкт-Петербург, Татарстан, Московскую область и Краснодарский край.

В настоящее время еще одна семья — супруги и восьмилетний сын — не могут вернуться из Сирии из-за прекращения авиасообщения. Детский омбудсмен заверила, что «скоро они будут дома».

Львова-Белова рассказала о двух вернувшихся семьях в Россию из Сирии
Политика
Мария Львова-Белова

В начале декабря 2024 года режим президента Башара Асада в Сирии был свергнут в ходе силового захвата власти оппозиционной группировкой«Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) во главе с Абу Мухаммеда аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа).

В конце того же месяца Львова-Белова сообщила, что самолет Минобороны перевез из Сирии две российские семьи — маму с грудным ребенком, а также папу, маму, дедушку и троих детей. Тогда детский омбудсмен также поблагодарила за помощь МИД России и российское военное ведомство.

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Мария Львова-Белова

уполномоченный при президенте России по правам ребенка
25 октября 1984 года


 

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