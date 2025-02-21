Axios узнал, что чиновник в Белом доме назвал Зеленского монстром
В Белом доме считают, что президент Украины Владимир Зеленский привык к поддержке бывшего президента США Джо Байдена и стран НАТО, «поэтому перегнул палку», пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров России и США.
«Мы создали монстра из Зеленского», — сказал один из собеседников издания.
По его словам, «помешанные на Трампе европейцы, которые не собираются отправлять войска [на Украину], дают ему ужасные советы».
Как пишет портал, за последние девять дней произошло несколько ситуаций, которые «вывели из себя» Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.
В числе инцидентов — пропуск Зеленским встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, отказ от сделки по редкоземельным минералам на $500 млрд, критика встречи представителей России и США в Эр-Рияде и обвинение Трампа в распространении дезинформации.
В результате американский лидер был готов прекратить военную помощь Киеву, отмечает Axios.
В середине февраля Вашингтон предложил Киеву отдать США 50% украинских редкоземельных минералов, дав понять, что при таком раскладе американские войска готовы к размещению на Украине для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых.
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