Axios узнал, что чиновник в Белом доме назвал Зеленского монстром

Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Белом доме считают, что президент Украины Владимир Зеленский привык к поддержке бывшего президента США Джо Байдена и стран НАТО, «поэтому перегнул палку», пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров России и США.

«Мы создали монстра из Зеленского», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, «помешанные на Трампе европейцы, которые не собираются отправлять войска [на Украину], дают ему ужасные советы».

Как пишет портал, за последние девять дней произошло несколько ситуаций, которые «вывели из себя» Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.

В числе инцидентов — пропуск Зеленским встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, отказ от сделки по редкоземельным минералам на $500 млрд, критика встречи представителей России и США в Эр-Рияде и обвинение Трампа в распространении дезинформации.

В результате американский лидер был готов прекратить военную помощь Киеву, отмечает Axios.

В середине февраля Вашингтон предложил Киеву отдать США 50% украинских редкоземельных минералов, дав понять, что при таком раскладе американские войска готовы к размещению на Украине для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых.