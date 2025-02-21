 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Axios узнал, что чиновник в Белом доме назвал Зеленского монстром

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Белом доме считают, что президент Украины Владимир Зеленский привык к поддержке бывшего президента США Джо Байдена и стран НАТО, «поэтому перегнул палку», пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров России и США.

«Мы создали монстра из Зеленского», — сказал один из собеседников издания.

По его словам, «помешанные на Трампе европейцы, которые не собираются отправлять войска [на Украину], дают ему ужасные советы».

Axios перечислил пять шагов Зеленского, разозливших Трампа
Политика
Владимир Зеленский

Как пишет портал, за последние девять дней произошло несколько ситуаций, которые «вывели из себя» Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майкла Уолтца.

В числе инцидентов — пропуск Зеленским встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, отказ от сделки по редкоземельным минералам на $500 млрд, критика встречи представителей России и США в Эр-Рияде и обвинение Трампа в распространении дезинформации.

В результате американский лидер был готов прекратить военную помощь Киеву, отмечает Axios.

В середине февраля Вашингтон предложил Киеву отдать США 50% украинских редкоземельных минералов, дав понять, что при таком раскладе американские войска готовы к размещению на Украине для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых.

Читайте РБК в Telegram.

Милей вручил Маску золотую бензопилу. Видео

Мантуров сообщил, какие автобренды смогут вернуться в Россию

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

В России впервые исследовали культуру потребления вина. Результаты

Финразведка назвала сроки запуска сервиса криптопроверки в банках

WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Владимир Зеленский США Военная операция на Украине Белый дом
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Axios перечислил пять шагов Зеленского, разозливших Трампа
Политика
США связали размещение войск на Украине с доступом к половине ископаемых
Политика
Зеленский призвал не вести переговоры о судьбе Украины без ее участия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 17:55
В Германии россиянина арестовали по подозрению в подготовке терактаПолитика, 18:40
Мирра Андреева станет первой ракеткой России в обновленном рейтинге WTAСпорт, 18:39
ФСБ опубликовала документы о сотрудничавшем с нацистами жителе КомиОбщество, 18:38
Мирра Андреева обыграла Рыбакину и вышла в финал крупного турнира в ДубаеСпорт, 18:34
ФАС завела дело из-за высоких цен на воду во ВнуковоБизнес, 18:31
SEC США согласилась закрыть дело против криптобиржи CoinbaseКрипто, 18:30
Лавров сообщил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20Политика, 18:08
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
ФНС объяснила, за какие теплицы и сараи нужно платить налог в 2025 годуНедвижимость, 18:08
Politico узнало, что союзники США боятся передавать разведданные ТрампуПолитика, 18:05
Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» на сборах в ОАЭСпорт, 17:56
Axios узнал, что чиновник в Белом доме назвал Зеленского монстромПолитика, 17:55
Средство от стресса. Тест-драйв олдскульного кроссовера Suzuki S-CrossАвто, 17:45
Оставленного в мексиканском отеле мальчика из России вернули на родинуОбщество, 17:44
РПЛ включила Зделара в заявку «Зенита» после закрытия трансферного окнаСпорт, 17:29