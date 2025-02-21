Путин рассказал, что в России научились выращивать бананы

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил, что российские аграрии научились выращивать бананы, несмотря на то что это «обходится дороговато».

Такое заявление глава государства сделал, комментируя развитие в России новейших технологий. Президент заявил, что власти должны «аккуратно» отрегулировать процесс возвращения тех иностранных компаний, которые ушли из России, чтобы не нанести ущерб собственным производителям.

«Так же как, я уже говорил об этом, в области сельского хозяйства. Сельхозпроизводители наши упрашивали: только не пускайте никого на наш рынок, мы сами все сделаем! Ну, кроме бананов, конечно. Ну и бананы тоже начали выращивать, дороговато, правда, но ничего», — сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Накануне глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России не ждут «с распростертыми объятиями» компании, которые ранее покинули страну. По его словам, российская промышленность после ухода иностранных автомобильных компаний получила новые возможности для развития и теперь не хочет их потерять.



«Знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за все свое поведение. <...> Промышленность в целом получила огромные возможности для развития, поэтому мы рассматриваем это как возможность для развития и не хотели бы отказываться», — сказал он.



Алиханов добавил, что Минпромторг будет готовить свое «видение» возвращения ушедших с российского рынка иностранных брендов, «когда будет соответствующее поручение».



До этого в министерстве заявили, что возвращение иностранных брендов будут рассматривать в индивидуальном порядке, в то время как в приоритете будут интересы отечественных производителей и защита внутреннего рынка.