Россия остановила обработку запросов Литвы по личным документам

Здание посольства Литвы в Москве (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Посольство Литвы в Москве было проинформировано о прекращении российской стороной рассмотрения запросов, поступающих от литовского диппредставительства, на истребование личных документов граждан. Об этом сообщает консульский департамент МИД России в телеграм-канале ведомства.

«С начала текущего года обращения посольства Российской Федерации в Вильнюсе по истребованию личных документов с территории Литвы оставлялись литовской стороной без ответа», — отметили в департаменте.

Такая ситуация сложилась, несмотря на существовавшую длительное время практику, в соответствии с которой стороны безвозмездно присылали друг другу личные документы граждан.

В связи с этим в рамках принципа взаимности российская сторона приостановила дальнейшее рассмотрение запросов от литовского посольства.

«Посольство Литвы проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», — говорится в сообщении.

При этом для граждан, находящихся на территории Литвы, сохраняется возможность обратиться в посольство России в Вильнюсе с заявлением о получении личных документов в порядке, установленном приказом МИД России и Минюста России.

В августе 2023 года власти Литвы аннулировали разрешение на проживание у сотен россиян и белорусов, признав 1164 граждан России и Белоруссии угрозой для национальной безопасности Литвы.

Такое решение было принято на основе проанализированных ответов из специального опросника, обязательного для совершеннолетних граждан России и Белоруссии при подаче документов, касающихся пребывания к Литве.

Литва прекратила выдачу виз россиянам в 2022 году, вскоре после начала российско-украинского конфликта.