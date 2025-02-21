Россия остановила обработку запросов Литвы по личным документам
Посольство Литвы в Москве было проинформировано о прекращении российской стороной рассмотрения запросов, поступающих от литовского диппредставительства, на истребование личных документов граждан. Об этом сообщает консульский департамент МИД России в телеграм-канале ведомства.
«С начала текущего года обращения посольства Российской Федерации в Вильнюсе по истребованию личных документов с территории Литвы оставлялись литовской стороной без ответа», — отметили в департаменте.
Такая ситуация сложилась, несмотря на существовавшую длительное время практику, в соответствии с которой стороны безвозмездно присылали друг другу личные документы граждан.
В связи с этим в рамках принципа взаимности российская сторона приостановила дальнейшее рассмотрение запросов от литовского посольства.
«Посольство Литвы проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», — говорится в сообщении.
При этом для граждан, находящихся на территории Литвы, сохраняется возможность обратиться в посольство России в Вильнюсе с заявлением о получении личных документов в порядке, установленном приказом МИД России и Минюста России.
В августе 2023 года власти Литвы аннулировали разрешение на проживание у сотен россиян и белорусов, признав 1164 граждан России и Белоруссии угрозой для национальной безопасности Литвы.
Такое решение было принято на основе проанализированных ответов из специального опросника, обязательного для совершеннолетних граждан России и Белоруссии при подаче документов, касающихся пребывания к Литве.
Литва прекратила выдачу виз россиянам в 2022 году, вскоре после начала российско-украинского конфликта.
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