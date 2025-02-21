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Военная операция на Украине ,  
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Песков ответил на вопрос о закрытых переговорах по Украине в Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Пресс-секретарь президента России не располагает информацией о неофициальных переговорах по конфликту на Украине в Швейцарии. Об этом, как сообщает корреспондент РБК, он заявил на брифинге.

«Я не могу ответить на этот вопрос. Я не располагаю такой информацией», — ответил Песков журналистам.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что представители США и России тайно встречались в Швейцарии в последние месяцы и вели неофициальные переговоры по конфликту на Украине.

Reuters сообщил о неофициальных переговорах России и США в Швейцарии
Политика
Женева, Швейцария

Собеседники агентства не назвали имена участников встреч, но отметили, что переговорщики имеют опыт работы в сфере дипломатии, однако не находятся на госслужбе. Также неясно, говорили ли они от имени своих правительств.

Один из источников издания охарактеризовал переговоры в Швейцарии как «третий путь» — неофициальные диалоги об улучшении коммуникации и выдвижении инициатив без конкретных предложений.

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Дмитрий Песков Военная операция на Украине переговоры США Россия
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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