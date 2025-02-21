Трамп пообещал проверить сохранность золотых резервов США в Форт-Ноксе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проведет аудит золотых резервов страны, хранящихся в Форт-Ноксе, штат Кентукки. Об этом он заявил в интервью на борту Air Force One, сообщает CNBC.

«Мы собираемся отправиться в Форт-Нокс, легендарный Форт-Нокс, чтобы убедиться, что золото на месте», — сказал Трамп.

За последние десятилетия, как передает телеканал, время от времени возникали теории заговора, касающиеся того, насколько достоверна информация правительства об объемах золота, хранящихся в Форт-Ноксе. Это связано с высокой степенью секретности вокруг этого объекта.

Министерство финансов США регулярно публикует данные о золотых резервах страны, утверждая, что в хранилище Форт-Нокса содержится 147,3 млн тройских унций золота. В ведомстве подтвердили, что золото на месте, и заявили, что аудит проводится ежегодно.

Ранее бывший министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что золото было на месте при его визите в Форт-Нокс.

По данным Всемирного совета по золоту, за второй квартал 2024 года золотой резерв США составляет 8133,5 тонны. Доля драгоценного металла занимает 72,4% от общего объема золотовалютных резервов страны, что делает США мировым лидером по запасам золота.

Более половины этих резервов хранится в Форт-Ноксе, расположенном в штате Кентукки. Остальная часть распределена между несколькими объектами: хранилищем Монетного двора в Вест-Пойнте (Нью-Йорк), Денверским монетным двором (Колорадо) и Федеральным резервным банком Нью-Йорка на Либерти-стрит, 33, в Манхэттене.