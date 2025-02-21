Продавцов на Ozon обяжут платить за возврат товара с «последней мили»

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Изменения для продавцов маркетплейса Ozon, связанные с оплатой услуг по доставке заказа, коснутся небольшого количества случаев отказов от покупок — примерно 3% возвращаемых товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Последние изменения уравняли условия во всех ситуациях, когда курьер выполнил работу, но покупатель не принял заказ, например если клиент не выкупил товар при доставке или отменил заказ, который уже находился в пути. Таких ситуаций немного — около 3% от всех возвращаемых товаров», — пояснили агентству в пресс-службе.

В случае отмены покупателем заказа до того, как его выдали курьеру, плату за «последнюю милю» взимать не будет. В компании также отметили, что продавцы всегда оплачивали стоимость «последней мили» в случае продажи и при возврате товара клиентом.

«Услуги «последней мили» предпринимателям оказывают наши партнеры, Ozon лишь перевыставляет счета от одной стороне к другой», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Ведомости» сообщили, что руководство Ozon планирует обязать продавцов маркетплейса оплачивать услуги курьеров в случае невыкупа товара и отмены заказа.

По данным издания, изменения коснутся правил оплаты «последней мили» — услуги доставки товара до пункта выдачи заказов (ПВЗ), постамата или курьером до покупателя. По новым правилам, при невыкупе товара и отмене заказа Ozon будет удерживать с продавцов расходы на услуги курьеров, тогда как ранее продавец оплачивал «последнюю милю» только в случае успешной продажи. Таким образом компания намерена бороться с ростом своих издержек на доставку. Правила должны вступить в силу с 5 марта 2025 года.