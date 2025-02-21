В Китае вирусологи выявили у летучих мышей новый коронавирус

Нетопырь (Фото: Rudmer Zwerver / Shutterstock)

Китайские вирусологи в ходе исследования обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на исследование китайских специалистов.

По данным издания, обнаруженный вирус — новая линия коронавируса (Pipistrellus bat coronavirus HKU5), который выявили в Гонконге у японского нетопыря — род гладконосых летучих мышей, включающий в себя около 40 видов.

Исследование проводилось в лаборатории Гуанчжоу совместно со специалистами из отделения Академии наук Китая в Гуанчжоу, а также Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Руководила исследованием китайский вирусолог Ши Чжэнли, известная в медицинских кругах как «летучая мышь» благодаря работе над исследованием коронавируса в лаборатории в Ухане.

Согласно исследованию, HKU5-CoV может использовать не только мембранный белок ACE2 летучих мышей, но также ACE2 человека и различные ортологи (гены, обнаруженные у разных видов с общим происхождением. — РБК) ACE2 млекопитающих. Вирусологи обнаружили, что выделенный из образцов летучих мышей вирус может инфицировать клетки человека.

Специалисты отмечают, что получивший название HKU5-CoV-2 новый вирус «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения», однако пока нет повода для беспокойства, так как риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях не следует преувеличивать. Китайские специалисты добавляют, что в дальнейшем потребуется провести более тщательное исследование.

В сентябре 2024 года ученые из США, Франции, Великобритании и других стран мира опубликовали совместное исследование, из которого следует, что источником распространения коронавируса в Ухане стал рынок Хуанань, где продавалось больше всего диких животных. Ученые установили, что поздней осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали там таких диких животных, как енотовидные собаки, циветы, бамбуковые крысы, малайские дикобразы, амурские ежи и азиатские барсуки. Большинство продавцов этих диких животных находились в западном крыле рынка, где также зафиксировали самый ранний и большинство случаев заражения COVID-19 на рынке. Следы коронавируса были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и в других местах. Взятые образцы генетически соответствовали общему предку всей пандемии, установили ученые.