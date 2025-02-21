Экс-ведущая «России 1» Курбангалеева подала в суд на Роскомнадзор

Бывшая ведущая программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (признана в России иноагентом) подала иск к Роскомнадзору. Карточка дела опубликована на сайте Таганского районного суда Москвы.

В категории дела указано: «прочие дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

Дата заседания не назначена.

В июне 2024 года Минюст России признал экс-ведущую иноагентом из-за критики военной операции на Украине и распространения «недостоверной информации о решениях российских властей», а также сведений, «направленных на формирование негативного образа Вооруженных сил». Курбангалеева безуспешно попыталась обжаловать включение в реестр иноагентов.

В Минюсте заявили о работе журналистки над проектом, финансируемым спецслужбами Великобритании. Представитель ведомства сказал, что журналистка размещала публикации и сообщения на YouTube-канале, который «финансируется Ильей Пономаревым и Михаилом Ходорковским (оба признаны иноагентами. — РБК), а также британскими спецслужбами».

Курбангалееву обвинили в публичном оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии. Суд заочно ее арестовал, МВД объявило в федеральный и международный розыск, а Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов и террористов.

В феврале 2025 года Курбангалеева сообщила, что Генпрокуратура России потребовала ее экстрадиции из Чехии. По словам экс-ведущей, чешская полиция прислала ей соответствующее письмо. Дело об экстрадиции рассмотрит Городской суд Праги, бывшей журналистке назначили адвоката.

Курбангалеева — уроженка Казани, с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», до 2014-го была ведущей программы «Вести» на «России 1». В Праге проживает с 2018 года, ведет собственный канал на YouTube, а уголовные дела в России считает «высосанными из пальца».