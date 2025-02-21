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На борту самолета умер руководитель народного ангарского театра «Факел»

Театральный режиссер Кононов умер во время перелета из Москвы в Иркутск

На 78-м году жизни умер заслуженный работник культуры России, режиссер и руководитель ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов «после продолжительной болезни», сообщила пресс-служба театра в своем «Вконтакте».

В театре уточнили, что информацию о месте и времени прощания с режиссером сообщат позже.

Агентство «Регнум» со ссылкой на свой источник сообщило, что Кононов умер в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск. По словам директора ДК «Нефтехимик» Антонины Кокошниковой, за некоторой время до смерти режиссеру меняли хрусталик. Кононов сдавал анализы перед операцией, по которым врачи определили у него онкологию.

В пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили порталу «ИрСити» информацию о том, что летевший из Москвы в Иркутск утром 20 февраля самолет вернулся в Шереметьево из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. По прибытии самолета мужчину передали медикам, которые констатировали его смерть. В пресс-службе авиакомпании отметили, что пассажир, которому стало плохо, летел в сопровождении лечащего врача.

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Геннадий Косарев

Кононов руководил театром «Факел» с 1981 года. Он также был президентом международного фестиваля «Сибирская рампа».

«Факел» основали любители театрального искусства в Ангарске в 1958 году. С 1967 года коллектив начал называться народным, а в 2015-м ему присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Театр ставит спектакли по пьесам русской и зарубежной классики. В его репертуаре произведения современных драматургов — как российских, так и зарубежных. Актеры представляли российское театральное искусство за рубежом на международных фестивалях (Монако, Германия, Латвия).

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