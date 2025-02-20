Умер снимавшийся в «Улицах разбитых фонарей» актер Геннадий Косарев

Геннадий Косарев (Фото: Молодёжный театр на Фонтанке)

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев, сообщает пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

Там отметили, что Косарев скончался 19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни. «Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену — не мог подвести зрителей и коллег», — добавили в пресс-службе театра.

Косарев родился в 1960 году. В 1981 году он окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и поступил в московский театр имени Маяковского, где прослужил 11 лет и сыграл более десяти ролей в таких спектаклях театра, как «Жизнь Клима Самгина», «Смерть Дракона», «Ящерица» и других.

После этого он переехал в Санкт-Петербург и поступил в Молодежный театр на Фонтанке, где прослужил более 30 лет. Он сыграл в постановках «Ночь ошибок», «Жаворонок», «Крики из Одессы» и других.

Косарев также играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Агент особого назначения» и «Военная разведка: Западный фронт». Всего он участвовал в 44 кинопроектах.