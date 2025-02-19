Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По словам главы города, в украинской столице продолжают работать силы противовоздушной обороны. О работе средств ПВО Кличко написал около 23:30 мск 18 февраля.
В Киеве и области действует сигнал воздушной тревоги. По данным издания «Страна», взрывы также были слышны в Одессе и Полтаве.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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