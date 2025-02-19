Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По словам главы города, в украинской столице продолжают работать силы противовоздушной обороны. О работе средств ПВО Кличко написал около 23:30 мск 18 февраля.

В Киеве и области действует сигнал воздушной тревоги. По данным издания «Страна», взрывы также были слышны в Одессе и Полтаве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.