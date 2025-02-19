 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По словам главы города, в украинской столице продолжают работать силы противовоздушной обороны. О работе средств ПВО Кличко написал около 23:30 мск 18 февраля.

Мэр Киева сообщил о работе ПВО
Политика

В Киеве и области действует сигнал воздушной тревоги. По данным издания «Страна», взрывы также были слышны в Одессе и Полтаве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео

Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Военная операция на Украине Киев ПВО
Материалы по теме
Мэр Киева сообщил о работе ПВО
Политика
В Одесской области прогремели взрывы
Политика
В Николаеве после взрывов возник пожар
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Синоптик назвал дату наступления в Москве метеорологической весныГород, 03:49
Кличко сообщил о взрывах в КиевеПолитика, 03:34
Сызранский НПЗ атаковали беспилотникиПолитика, 03:08
Bloomberg узнал, что Рубио пообещал Европе насчет санкций против РоссииПолитика, 03:02
Зеленский заявил о невозможности победы в конфликте с Россией на поле бояПолитика, 02:55
Politico узнало о подготовке ЕС одного из крупнейших пакетов помощи КиевуПолитика, 02:43
Трамп поддержал отправку на Украину миротворцев из Европы без участия СШАПолитика, 02:29
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Губернатор Тульской области сообщил об ударе дронаПолитика, 02:06
«Бавария» вырвала ничью и вышла в следующий раунд Лиги чемпионовСпорт, 02:03
Зеленский улетел из Анкары после переговоров с ЭрдоганомПолитика, 02:00
Макрон призвал к переговорам Украины и РоссииПолитика, 01:32
Трамп допустил встречу с Путиным до конца февраляПолитика, 01:31
Трамп заявил, что Россия в состоянии «быстро» разрушить города УкраиныПолитика, 01:26
Трамп заявил о необходимости провести выборы на УкраинеПолитика, 00:47