В Новой Москве загорелся ангар на 525 кв. м

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На юго-западе Москвы в поселке Фабрики имени 1-го Мая Новомосковского административного округа загорелся металлический ангар на 525 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К тушению пожара привлекли 34 специалиста и семь единиц техники. Сейчас пожар локализован.

Накануне вечером в Москве загорелось здание Института вычислительной техники на Варшавском шоссе, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания приняли участие более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС, на помощь отправили вертолет.