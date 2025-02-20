 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новой Москве загорелся ангар на 525 кв. м

В Новой Москве загорелся ангар на 525 кв. м
Video

На юго-западе Москвы в поселке Фабрики имени 1-го Мая Новомосковского административного округа загорелся металлический ангар на 525 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пресс-службе ведомства отметили, что люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

К тушению пожара привлекли 34 специалиста и семь единиц техники. Сейчас пожар локализован.

В Москве загорелось здание Института вычислительной техники
Общество
Фото:РБК

Накануне вечером в Москве загорелось здание Института вычислительной техники на Варшавском шоссе, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. В ликвидации возгорания приняли участие более 170 сотрудников и 50 единиц техники МЧС, на помощь отправили вертолет.

Читайте РБК в Telegram.

США больше не хотят считать Россию «агрессором»

Какие города уйдут под воду из-за таяния льдов

Песков не исключил обмен заключенными между Россией и США

Глава Renault не исключил возвращения в Россию

Клиенты банков могут попасть в мошенническую базу из-за криптовалюты

Что грозит собственникам за неуплату налогов со сдачи жилья

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Названа цена на первый электрокар для России с ресурсом 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Новая Москва пожар МЧС
Материалы по теме
В Москве загорелось здание Института вычислительной техники
Общество
В аэропорту Домодедово загорелась спецтехника
Общество
В ХМАО загорелся многоквартирный жилой дом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (-1,6) Инвестиции, 17:46 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 88,51 (-1,92) Инвестиции, 17:46
Лавров назвал новый баланс сил темой переговоров с США в Эр-РиядеПолитика, 22:37
Маск назвал хорошим вопросом «пропажу» $100 млрд помощи для УкраиныПолитика, 22:29
В Новой Москве загорелся ангар на 525 кв. мОбщество, 22:26
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Футбольные эксперты назвали лучшие зимние трансферы в РПЛСпорт, 22:00
Трамп позвонил сборной США по хоккею перед финалом с КанадойСпорт, 21:48
Маск предложил Зеленскому способ доказать, что он не диктаторПолитика, 21:36
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
В Раде сообщили, что США остановили продажу оружия УкраинеПолитика, 21:29
Певцов объявил о возвращении в «Ленком»Общество, 21:17
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Самарский губернатор связал сообщения о своей смерти с атакой на НПЗПолитика, 21:07
Чемпион НБА потеряет $2,85 млн за таблетку опиоидного анальгетикаСпорт, 21:06
У «Спартака» сорвался рекордный трансфер в истории клуба за €22,5 млнСпорт, 20:55
Минобороны сообщило о перехвате 28 дронов над Россией за четыре часаПолитика, 20:38