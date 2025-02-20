Лавров пожал руку главе МИД Норвегии на саммите G20
Глава российского МИДа Сергей Лавров обменялся рукопожатием с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде на полях заседания глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге, сообщает ТАСС.
В то же время министры Испании и Нидерландов проигнорировали российского дипломата, передает корреспондент «Ленты.ру».
На заседании российский министр сидел между главами МИД Турции и Республики Корея.
Встреча глав внешнеполитических ведомств проходит в Южно-Африканской Республике (ЮАР) с 20 по 21 февраля. О прибытии Лаврова в Йоханнесбург стало известно утром 20 февраля.
Представитель МИД России Мария Захарова писала в своем телеграм-канале, что на саммите глава внешнеполитического ведомства даст «развернутый анализ международной ситуации с акцентом на первопричины наблюдающихся событий», а также обозначит «конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений».
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