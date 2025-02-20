Бербок рассказала о случаях сексуальных домогательств к ней

Анналена Бербок (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Глава МИД Германии и член партии «Зеленые» Анналена Бербок подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам. Об этом она заявила во время интервью с моделью Стефани Гизингер на подкасте G Spot.

По словам Бербок, с ней произошло несколько таких случаев, в том числе еще когда она училась в школе — в школьном автобусе незнакомый мужчина положил свою руку ей на ногу. Министр отметила, что пережила много подобных случаев, но только теперь она ясно осознает, как часто это происходило.

Бербок подчеркнула, что пошла в политику не для того, чтобы бороться за права женщин, но за время карьеры неоднократно указывала на проблему домогательств.

Ранее в январе представители пришедшей к власти в Сирии «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) отказались пожать руку прилетевшей в Дамаск на переговоры Бербок.

Кроме того, в аккаунтах в социальных сетях, близких к группировке, министра заблюрили на фотографиях. Однако, по словам Бербок, она не ожидала рукопожатия.