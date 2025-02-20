Замглавы ДУМ Мухетдинов убрал из кабинета картину о битве на Калке

Дамир Мухетдинов (в центре) в своем кабинете, а за его спиной картина И. К. Акхигитова «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» (Фото: Духовное управление мусульман Российской Федерации) Картина И. К. Акхигитова «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» (Фото: Духовное управление мусульман Российской Федерации)

Замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов убрал из своего кабинета картину о битве на Калке, сообщает «РИА Новости».

«У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами. Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил — целостности истории народов России с ее горестями и победами, — мы никого оскорблять, смущать не собираемся», — сказал Мухетдинов.

11 февраля у «Татар-информ» вышло интервью с Мухетдиновым, записанное в его рабочем кабинете. В кадр попала картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года», которая вызвала критику.



К примеру, 20 февраля член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков назвал произведение искусства картиной «с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы».

«Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России», — привел в ответ слова Мухетдинова официальный канал Духовного управления мусульман России.

Замглавы ДУМ заявил, что остается «в молитвенном настроении к миру, трезвости разума, братству и милосердию». Ранее он также назвал битву на Калке частью совместной истории русских и татар.

Битва на реке Калке — первое сражение русских войск с монголами (по устоявшейся в нашей литературе терминологии — монголо-татарами), состоявшееся в 1223 году. Русские войска отступили, часть их них убили, часть взяли в плен. Уцелевших князей и военачальников положили под доски, на которые сели пирующие монголы, — в результате дружинников задавили.