Замглавы ДУМ Мухетдинов убрал из кабинета картину о битве на Калке
Замглавы Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамир Мухетдинов убрал из своего кабинета картину о битве на Калке, сообщает «РИА Новости».
«У нас не было намерений кого-то оскорбить, обидеть этими картинами. Если люди не готовы воспринимать это в рамках того, что я говорил — целостности истории народов России с ее горестями и победами, — мы никого оскорблять, смущать не собираемся», — сказал Мухетдинов.
11 февраля у «Татар-информ» вышло интервью с Мухетдиновым, записанное в его рабочем кабинете. В кадр попала картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джэбэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года», которая вызвала критику.
К примеру, 20 февраля член комиссии Совета при президенте по межнациональным отношениям Александр Дюков назвал произведение искусства картиной «с русскими князьями, умирающими под настилом, на котором пируют ордынцы».
«Отвергаю все приписываемые мне домыслы в русофобии, нетерпимости к нашей общероссийской истории и культуре, нелюбви к моей Родине — великой России», — привел в ответ слова Мухетдинова официальный канал Духовного управления мусульман России.
Замглавы ДУМ заявил, что остается «в молитвенном настроении к миру, трезвости разума, братству и милосердию». Ранее он также назвал битву на Калке частью совместной истории русских и татар.
Битва на реке Калке — первое сражение русских войск с монголами (по устоявшейся в нашей литературе терминологии — монголо-татарами), состоявшееся в 1223 году. Русские войска отступили, часть их них убили, часть взяли в плен. Уцелевших князей и военачальников положили под доски, на которые сели пирующие монголы, — в результате дружинников задавили.
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