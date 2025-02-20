В Госдуме предложили повысить лимит страхования вкладов до ₽2,8 млн

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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 млн до 2,8 млн руб.

максимальной суммы страхового возмещения по вкладам. Соответствующий законопроект опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Изменения предложили внести в статью 11 федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Согласно пояснительной записке к документу, такие меры обусловлены изменившимися экономическими условиями и ростом инфляции. Депутаты считают, что действующий размер страхового возмещения по вкладам физических лиц требует пересмотра.

Сейчас максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн руб. Этот показатель был установлен еще в 2014 году и не учитывает произошедшие изменения. Авторы законопроекта отмечают, что за прошедшие 11 лет значительно выросли цены на товары и услуги, а также изменились ставки по депозитам. Также среди российских граждан растет спрос на размещение сбережений в банках, что делает актуальным вопрос повышения защиты их интересов при наступлении страховых случаев.

В апреле 2024 года Центральный банк России (ЦБ) выступил с предложением повысить лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам, превышающим три года, до 2 млн руб. Кроме этого, ЦБ предложил повысить страховое возмещение по счетам эскроу с 10 млн до 20 млн руб. (30 млн руб. по сумме таких счетов в одном банке), чтобы снизить риски для покупателей квартир с учетом быстрого роста цен на жилье в последние годы.