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Военная операция на Украине ,  
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Путин поговорил с перешедшими границу Украины в Курской области военными

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне 810-я бригада пересекла границу с Украиной в Курской области.

Военные доложили президенту о ходе боевых действий в зоне их ответственности.

«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — говорится в сообщении.

Путин сообщил, что российская бригада перешла границу с Сумской областью
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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

19 февраля бойцы российской бригады пересекли государственную границу в Курской области и вышли на территорию Украины, заявил Путин. Он не уточнил, где именно российские подразделения перешли границу. Курская область граничит лишь с одним регионом Украины — Сумской областью.

В 2022 году российские подразделения заходили на территорию Сумской области, однако покинули ее после переговоров в Стамбуле.

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