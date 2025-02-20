Вертолет санавиации, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ставрополе
Подавший аварийный сигнал вертолет санитарной авиации «Ансат» совершил посадку в аэропорту Ставрополя. Повреждений нет, никто не пострадал, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
Причиной аварийной посадки, сообщил другой собеседник РБК, стала неисправность винта, об этом же написал телеграм-канал «112». По его данным, на борту вертолета санавиации находились два летчика и два медработника.
Вертолет санавиации Ми-2 упал 26 октября 2024 года в лесном массиве в Даровском районе Кировской области. Находившиеся на борту, в том числе медработники и пилот, погибли.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным ТАСС, вертолет находился в эксплуатации почти 38 лет.
В декабре президент России Владимир Путин наградил медиков санавиации орденами Пирогова посмертно.
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