Вертолет санавиации, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ставрополе

Фото: Национальная Служба Санитарной Авиации / VK

Подавший аварийный сигнал вертолет санитарной авиации «Ансат» совершил посадку в аэропорту Ставрополя. Повреждений нет, никто не пострадал, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Причиной аварийной посадки, сообщил другой собеседник РБК, стала неисправность винта, об этом же написал телеграм-канал «112». По его данным, на борту вертолета санавиации находились два летчика и два медработника.

Вертолет санавиации Ми-2 упал 26 октября 2024 года в лесном массиве в Даровском районе Кировской области. Находившиеся на борту, в том числе медработники и пилот, погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным ТАСС, вертолет находился в эксплуатации почти 38 лет.

В декабре президент России Владимир Путин наградил медиков санавиации орденами Пирогова посмертно.