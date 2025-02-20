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Вертолет санавиации подал аварийный сигнал над Ставрополем

Вертолет возвращается в аэропорт Ставрополя, он пытается выработать топливо перед экстренной посадкой из-за проблем с винтом
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Pres
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Pres

Вертолет санитарной авиации «Ансат» готовится совершить аварийную посадку в ставропольском аэропорту, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, а также телеграм-канал «112».

Вертолет возвращается в аэропорт вылета, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. По словам другого собеседника РБК, у вертолета неисправен винт, борт «кружит в районе аэропорта — тратит топливо, чтобы сесть горизонтально на свои лыжи». «112» также пишет, что проблема заключается в винте, а вертолет вырабатывает топливо до посадки.

«В аэропорту Ставрополя готовится к аварийной посадке вертолет «Ансат» санитарной авиации. На борту двое летчиков и двое медиков», — рассказал источник агентства. По его данным, подготовлена отдельная площадка для посадки, к ней направляются спасательные службы.

Позже источник РБК сообщил, что вертолет совершил посадку, повреждений нет, никто не пострадал.

РБК обратился за комментарием в Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ).

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Ставрополь авиация
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