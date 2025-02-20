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Технологии и медиа ,  
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В Польше сообщили, что не получили предупреждение о падении Falcon 9

Ракета SpaceX Falcon 9
Ракета SpaceX Falcon 9 (Фото: Steve Nesius / Reuters)

Правительство Польши не получило предупреждение об угрозе падения на территории страны фрагмента американской ракеты Falcon 9, сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Его слова передает Business Insider Polska.

По словам министра, ведомство не получило информацию вовремя из-за того, что США отправили ее на недействительный адрес электронной почты.

Вечером 19 февраля Польское космическое агентство (POLSA) сообщило, что ступень ракеты Falcon 9 весом около 4 т вошла в атмосферу над Польшей.

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Фото:Kevin Dietsch / Getty Images

Как рассказал популяризатор астрономии Кароль Войцицкий, ракету запустили 1 февраля в Калифорнии, ее цель — вывести на орбиту 22 спутника Starlink, передает TVN24. По словам популяризатора, вторая ступень Falcon 9 выпустила 22 спутника и ждала схода с орбиты. «Обычно это [выход с орбиты] делается контролируемым образом путем повторного запуска вакуумного двигателя и выталкивания объекта в атмосферу над океаном. На этот раз все было по-другому...» — заявил Войцицкий.

Первые спутники Starlink запустили в 2019 году. На данный момент действует более 4,5 тыс. таких устройств на низкой околоземной орбите. На Земле связь принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. В России связь Starlink официально недоступна.

В результате ступень сама вошла в атмосферу Земли и сгорела там. Траектория падения проходила по линии Берлин — Познань — Лодзь — Люблин. По словам Войцицкого, обломки обычно не представляют опасности для жителей, поскольку сгорают в атмосфере.

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Теги
Польша Falcon 9 ракета Starlink США
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