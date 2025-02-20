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Общество ,  
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Тела мужчины и женщины нашли в квартире через полгода после смерти

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Тела двух мумифицированных человек, пролежавших с прошлого года, обнаружили в одной из квартир города Всеволожск Ленинградской области. Об этом сообщает управление СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В одной из квартир на Московской улице были найдены тела 54-летнего мужчины и 72-летней женщины. По информации судебно-медицинского эксперта, видимых признаков насильственной смерти на их телах не было обнаружено. По предварительной информации, мужчина и женщина скончались не менее полугода назад.

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Фото:Следственный комитет РФ

Интернет-издание «Фонтанка» уточняет, что тела погибших обнаружили во время коммунальной аварии — в одной из квартир пятиэтажного дома на Московской улице прорвало трубу отопления.

Прибывшие на место происшествия полицейские попытались достучаться до жильцов, однако им никто не открыл дверь. Вскрыть дверь им помогли сотрудники управляющей компании. В квартире были обнаружены мумифицированные тела, которые лежали на кроватях в разных комнатах. Оба умерших были зарегистрированы в квартире.

Судмедэкспертам предстоит установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

В пресс-службе МВД сообщили РБК, что данная информация проверяется.

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Ленинградская область Всеволожск прорыв трубы Следственный комитет мумия судмедэкспертиза новости
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