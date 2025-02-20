 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов по производству газа

Галущенко: газовая производственная инфраструктура Украины получила повреждения
Сюжет
Военная операция на Украине
Герман Галущенко
Герман Галущенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Газовая производственная инфраструктура Украины получила повреждения, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

«Ущерб был нанесен, в частности, производственным мощностям», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

По его словам, цель атак — препятствование добыче газа. Сейчас власти Украины принимают все необходимые меры для стабилизации газоснабжения, заключил министр.

Минобороны сообщило о сбитом МиГе и ударе по энергетике Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Ранее в четверг, 20 февраля, Минобороны России сообщило об ударах по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. По данным оборонного ведомства, цель атаки была достигнута, все объекты поражены.

Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп дал ряд новых заявлений об Украине. Подборка

США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

Apple представила iPhone 16E. Подробности

Какие западные автомарки могут вернуться в Россию

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Belgee опубликовал цены на машины 2025 года. В чем подвох

Цены на золото обновили исторический максимум

ФСБ сообщила о предотвращении теракта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Военная операция на Украине энергетика ВПК Украина Минобороны Минэнерго Украины
Материалы по теме
Минобороны сообщило о сбитом МиГе и ударе по энергетике Украины
Политика
Мэр Одессы сообщил о повреждении тепломагистрали и отключении отопления
Политика
Минобороны сообщило об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Мирра Андреева победила вторую ракетку мира в 1/4 финала турнира в ДубаеСпорт, 15:02
Буданов допустил прекращение огня на Украине в этом годуПолитика, 14:58
Хуснуллин назвал новые цели по объему ввода жилья в РоссииНедвижимость, 14:55
Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов по производству газаПолитика, 14:48
Президент Бразилии напомнил, как отказал Шольцу в оружии для УкраиныПолитика, 14:46
Клуб Карпина отзаявил капитана на фоне сообщений о его уходе в «Динамо»Спорт, 14:44
Economist узнал «минимум», который может принять Киев в рамках сделкиПолитика, 14:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СПБ Биржа добавит на торги в выходные 16 российских акцийИнвестиции, 14:40
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽88 впервые с сентября 2024 годаИнвестиции, 14:34
Убытки покупателей мемкоина с поддержкой Милея оценили в $250 млнКрипто, 14:22
Сихарулидзе призвал не ждать, что фигуристы после допуска «всех порвут»Спорт, 14:18
Когда суд может не признать расчет действительной стоимости доли в ОООPro, 14:17
В «Айгенис» назвали бенефициаров снятия санкций на рынке акцийИнвестиции, 14:15