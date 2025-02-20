Минэнерго Украины сообщило о повреждении объектов по производству газа
Газовая производственная инфраструктура Украины получила повреждения, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Ущерб был нанесен, в частности, производственным мощностям», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
По его словам, цель атак — препятствование добыче газа. Сейчас власти Украины принимают все необходимые меры для стабилизации газоснабжения, заключил министр.
Ранее в четверг, 20 февраля, Минобороны России сообщило об ударах по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. По данным оборонного ведомства, цель атаки была достигнута, все объекты поражены.
Минобороны подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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