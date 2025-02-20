ФСБ показала кадры с места ликвидации готовившего теракт против чиновника

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, планировавшийся Украиной в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, сообщили в спецслужбе. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проводят обыск в доме, где завербованный украинскими спецслужбами гражданин России организовал схрон. При задержании россиянин оказал сопротивление и его нейтрализовали ответным огнем. На видео показан изъятый пистолет Макарова.

На второй части записи силовики проводят обыск в квартире подозреваемого, где они нашли «похожее по виду» пластичное взрывчатое вещество, гривны и другие улики.