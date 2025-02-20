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В США впервые за пять лет от гриппа умерли больше людей, чем от COVID

В США впервые с начала пандемии от гриппа умерли больше людей, чем от COVID
В США в этом сезоне от коронавируса умерли меньше людей, чем от гриппа. Такая ситуация зафиксирована впервые с начала пандемии. Причиной эксперты назвали приобретенный населением иммунитет и вакцинацию
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

В США впервые за пять лет число смертей от сезонного гриппа обошло количество летальных исходов от вируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Министерства здравоохранения США.

По данным агентства, текущей зимой грипп обходит COVID-19 как более смертоносный вирус. Впервые за пять лет сезонное заболевание взяло верх над пандемическим патогеном, пишет Bloomberg.

В текущем сезоне преобладают штаммы гриппа H1N1 и H3N2, при этом последний вызывает более тяжелые заболевания. С начала широкого распространения вируса COVID-19 в 2020-м году в США от него умерли почти в 42 раза больше людей, чем от гриппа, отмечает агентство.

Однако, согласно предварительным данным CDC, в 2025 году динамика заболеваний меняется. Так, с октября 2024 года в США гриппом заболели не менее 29 млн человек, еще 370 тыс. человек были госпитализированы, умерли 16 тыс. человек. По словам экспертов, наряду с этими показателями наблюдается снижение смертности от коронавируса. Причина тому — наличие иммунитета как от вакцинации, так и в результате перенесенного заболевания. Кроме того, эксперты зафиксировали эволюцию SARS-CoV-2, который теперь вызывает менее серьезные осложнения.

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Фото:Shutterstock

Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Питер Чин-Хонг объяснил, что рост смертности от сезонного гриппа вызван, в частности, низким уровнем вакцинации и несвоевременным лечением.

«Нам нужно изменить представление о том, что респираторные вирусы вызывают серьезные заболевания только у пожилых людей, как мы видели в случае с COVID-19. Грипп поражает и самых молодых», — добавил Питер Чин-Хонг.

Помимо роста заболеваний гриппом и ОРВИ в США продолжаются вспышки птичьего гриппа H5N1 среди диких птиц и домашней птицы. В январе текущего года в США впервые от птичьего гриппа умер человек — 65-летний мужчина, проживавший в штате Луизиана на юго-востоке страны.

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Ксения Аскерова
коронавирус COVID-19 грипп США смертность
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