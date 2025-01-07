В США от птичьего гриппа впервые умер человек

В Соединенных Штатах впервые зафиксировали смерть человека от птичьего гриппа H5N1, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Луизианы.

«Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека от H5N1», — говорится в заявлении ведомства. В департаменте также отметили, что больной был старше 65 лет. О госпитализации мужчины сообщили 13 декабря 2024 года.

Птичий грипп — высокопатогенное вирусное заболевание. Вирус передается через фекалии, кровь и слюну заболевших птиц. Одна особь может заразить до 100 человек. Однако вирус A (H5N1), обнаруженный в Луизиане, — новая мутация птичьего гриппа, он имеет аминокислотные замены A134A/V, N182N/K, E186E/D. Из-за них риск распространения такого варианта вируса минимален, сообщали в Роспотребнадзоре.

В департаменте здравоохранения Луизианы напомнили о мерах предосторожности против заражения. Специалисты советуют избегать прямого контакта с дикими птицами, больными или мертвыми животными, не есть сырую и недоваренную пищу, вовремя вакцинироваться.

В Соединенных Штатах с 2022 года продолжаются вспышки птичьего гриппа H5N1 среди диких птиц и домашней птицы. По состоянию на 13 декабря 2024 года в стране было зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заболевания людей этим вирусом, большинство из них заразились от домашних птиц или коров. «На сегодняшний день в США не было случаев передачи вируса от человека к человеку», — говорится в сообщении.