Проработавшая более 20 лет пресс-секретарь ушла из Большого театра
Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова, занимавшая этот пост с января 2001 года, ушла с должности. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
«17 февраля — мой последний день работы в Большом театре. Для меня это конец важнейшего и прекрасного этапа моей жизни», — написала Новикова.
С 1997 по 2000 год Новикова была начальником пресс-службы Мариинского театра. До этого занимала должность заместителя директора по международной работе в театре клоунады «Лицедеи» в Санкт-Петербурге.
Новикова родилась в Ленинграде. Она окончила французскую спецшколу, затем Ленинградский институт театра музыки и кинематографии им Н. Черкасова (теперь — Российский государственный институт сценических искусств). Затем поступила в аспирантуру и защитила диссертацию «Драматургия Сэма Шепарда и некоторые проблемы постмодернистской эстетики». Новикова также прошла учебу в США в театральном центре Юджина О’Нила по направлению «актерское мастерство и театроведение» и во Франции («финансирование и экономика культуры»).
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