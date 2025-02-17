Проработавшая более 20 лет пресс-секретарь ушла из Большого театра

Катерина Новикова (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова, занимавшая этот пост с января 2001 года, ушла с должности. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«17 февраля — мой последний день работы в Большом театре. Для меня это конец важнейшего и прекрасного этапа моей жизни», — написала Новикова.

С 1997 по 2000 год Новикова была начальником пресс-службы Мариинского театра. До этого занимала должность заместителя директора по международной работе в театре клоунады «Лицедеи» в Санкт-Петербурге.

Новикова родилась в Ленинграде. Она окончила французскую спецшколу, затем Ленинградский институт театра музыки и кинематографии им Н. Черкасова (теперь — Российский государственный институт сценических искусств). Затем поступила в аспирантуру и защитила диссертацию «Драматургия Сэма Шепарда и некоторые проблемы постмодернистской эстетики». Новикова также прошла учебу в США в театральном центре Юджина О’Нила по направлению «актерское мастерство и театроведение» и во Франции («финансирование и экономика культуры»).