 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Проработавшая более 20 лет пресс-секретарь ушла из Большого театра

Катерина Новикова
Катерина Новикова (Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости)

Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова, занимавшая этот пост с января 2001 года, ушла с должности. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«17 февраля — мой последний день работы в Большом театре. Для меня это конец важнейшего и прекрасного этапа моей жизни», — написала Новикова.

С 1997 по 2000 год Новикова была начальником пресс-службы Мариинского театра. До этого занимала должность заместителя директора по международной работе в театре клоунады «Лицедеи» в Санкт-Петербурге.

Цена комплекта билетов на балет «Щелкунчик» на торгах выросла до ₽1,2 млн
Общество
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Новикова родилась в Ленинграде. Она окончила французскую спецшколу, затем Ленинградский институт театра музыки и кинематографии им Н. Черкасова (теперь — Российский государственный институт сценических искусств). Затем поступила в аспирантуру и защитила диссертацию «Драматургия Сэма Шепарда и некоторые проблемы постмодернистской эстетики». Новикова также прошла учебу в США в театральном центре Юджина О’Нила по направлению «актерское мастерство и театроведение» и во Франции («финансирование и экономика культуры»).

Читайте РБК в Telegram.

Переговоры России и США состоятся 18 февраля

Российский рынок акций начал торги резким ростом. Причины

Кремль рассказал, кто поедет на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию

The Economist: Зеленскому дали час на подписание сделки по ресурсам

Губернатор Свердловской области ответил на сообщения о вероятной отставке

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Эрдоган и Зеленский встретятся в Турции в день встречи Лаврова и Рубио

Фицо раскрыл тему саммита лидеров ЕС в Париже

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Большой театр пресс-секретарь увольнение
Материалы по теме
Цена комплекта билетов на балет «Щелкунчик» на торгах выросла до ₽1,2 млн
Общество
В Театре Ермоловой опровергли информацию о раке у Олега Меньшикова
Общество
Худрука Театра им. Моссовета госпитализировали из-за проблем с давлением
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17:51
С чем Россия и США подошли к переговорам в Саудовской АравииПолитика, 22:42
Помощник Путина назвал главную задачу встречи с США в Эр-РиядеПолитика, 22:26
Испания назвала четыре вопроса к развертыванию войск на УкраинеПолитика, 22:15
Кадыров назвал свой «главный титул»Политика, 22:03
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Проработавшая более 20 лет пресс-секретарь ушла из Большого театраОбщество, 21:58
«Спартак» вырвал победу у «Динамо» в московском дерби КХЛСпорт, 21:53
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Чемпион России стал основным кандидатом в топ-менеджеры «Крыльев Советов»Спорт, 21:49
Самолет российской делегации прибыл в Эр-РиядПолитика, 21:47
Умер «отец Nutella», итальянский химик Франческо РивеллаОбщество, 21:20
В Италии объяснили решение убрать флаг России у Большунова во время гонкиСпорт, 21:15
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Бастрыкин поручил проверить угрозы жителям на выборах президента АбхазииПолитика, 21:12
Маск «согласился с необходимостью освободить» ГерманиюПолитика, 21:08