Губернатор назвал возможную причину едкого запаха в Саратове

Губернатор Бусаргин: запах в Саратове может быть связан с атмосферными явлениями

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

По словам специалистов, появление едкого запаха в нескольких районах Саратова может быть вызвано атмосферными явлениями, сообщил глава области Роман Бусаргин.

Специалисты постоянно берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ, отметил он. По его словам, по итогам 19 февраля превышений зафиксировано не было.

Бусаргин добавил, что направил обращение в компетентные органы с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных районах города.

Накануне вечером «СарИнформ» сообщил, что жители разных районов Саратова массово жалуются на едкий запах, такие обращения поступали и ранее. «Некоторые говорят, что вонь похожа на запах керосина, другие сравнивают ее с запахом «тухлятины» и газа», — отметило издание.

Во вторник, 18 февраля, региональный Следственный комитет организовал проверку одного из саратовских заводов в Кировском районе города, жители которого также жаловались на едкий запах, сообщило «Саратов 24».