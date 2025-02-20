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Общество ,  
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Губернатор назвал возможную причину едкого запаха в Саратове

Губернатор Бусаргин: запах в Саратове может быть связан с атмосферными явлениями
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

По словам специалистов, появление едкого запаха в нескольких районах Саратова может быть вызвано атмосферными явлениями, сообщил глава области Роман Бусаргин.

Специалисты постоянно берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ, отметил он. По его словам, по итогам 19 февраля превышений зафиксировано не было.

Бусаргин добавил, что направил обращение в компетентные органы с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных районах города.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне вечером «СарИнформ» сообщил, что жители разных районов Саратова массово жалуются на едкий запах, такие обращения поступали и ранее. «Некоторые говорят, что вонь похожа на запах керосина, другие сравнивают ее с запахом «тухлятины» и газа», — отметило издание.

Во вторник, 18 февраля, региональный Следственный комитет организовал проверку одного из саратовских заводов в Кировском районе города, жители которого также жаловались на едкий запах, сообщило «Саратов 24».

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Теги
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