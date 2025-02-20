Губернатор назвал возможную причину едкого запаха в Саратове
По словам специалистов, появление едкого запаха в нескольких районах Саратова может быть вызвано атмосферными явлениями, сообщил глава области Роман Бусаргин.
Специалисты постоянно берут пробы воздуха и анализируют их на предмет превышения концентрации вредных веществ, отметил он. По его словам, по итогам 19 февраля превышений зафиксировано не было.
Бусаргин добавил, что направил обращение в компетентные органы с просьбой проверить деятельность промышленных предприятий и увеличить частоту взятия проб воздуха в разных районах города.
Накануне вечером «СарИнформ» сообщил, что жители разных районов Саратова массово жалуются на едкий запах, такие обращения поступали и ранее. «Некоторые говорят, что вонь похожа на запах керосина, другие сравнивают ее с запахом «тухлятины» и газа», — отметило издание.
Во вторник, 18 февраля, региональный Следственный комитет организовал проверку одного из саратовских заводов в Кировском районе города, жители которого также жаловались на едкий запах, сообщило «Саратов 24».
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