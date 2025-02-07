Эксперты объяснили запах газа в Астрахани после остановки газового завода

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Жителей Астрахани с утра 5 февраля предупредили о запахе газа в воздухе. Причиной появления запаха губернатор Игорь Бабушкин назвал запуск установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе. Предприятие было остановлено перед атакой дронов 3 февраля 2025 года.

Опрошенные РБК эксперты объяснили, почему возникло облако газа.

Член общественного совета Росгидромета, эксперт совета Минприроды эколог Наталья Душакова рассказала, что запах газа связан с процессом одоризации — технологической операцией введения в природный газ специальных веществ, придающих ему характерный запах. Это необходимо для оперативного обнаружения утечек, поскольку сам природный газ не имеет запаха.

Душакова пояснила, что при пусконаладочных работах на газоперерабатывающем заводе задействуются технологические процессы, включающие в себя следующие этапы:

продувка трубопроводов и аппаратов для удаления остаточных газов и возможных загрязнений перед подачей сырья;

тестирование систем газоразделения, компримирования и очистки, что может сопровождаться временными выбросами газов в атмосферу;

регулировка дозировки одоранта в составе товарного газа, что иногда приводит к кратковременному превышению его концентрации;

выпуск газов в факельную систему или атмосферу в процессе настройки оборудования и аварийного сброса избыточного давления.

По словам эксперта, запах может появляться не только при запуске завода, но и в процессе регулярной эксплуатации предприятия. В частности, это касается технологических выбросов в атмосферу, разгерметизации трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, приводящей к утечкам газа и аварийным отключениям оборудования.

Научный эксперт Российского экологического движения, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко рассказал РБК, что запуск Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) после аварийной остановки из-за атаки беспилотников 3 февраля спровоцировал выбросы газа, сопровождающиеся специфическим запахом.

Выброс связан с процессом факельного горения: часть газа, не участвующая в основном производственном цикле, сжигается на факельных установках для предотвращения выбросов в атмосферу. «Однако при пусконаладке часть газа могла не полностью сгореть, а также в него добавляется одорант (этилмеркаптан) для придания запаха, что облегчает обнаружение утечек. В данном случае запах возник из-за временного выхода недожженного одорированного газа в атмосферу», — пояснил Рыбальченко.

Природный газ в низких концентрациях не опасен для здоровья на открытом воздухе. «В закрытых помещениях концентрация газа может стать опасной, но на улице риски минимальны», — добавил эксперт.

Запах может возникать не только при запуске, но и в процессе восстановления работы завода. «При нормальной эксплуатации выбросы минимизированы, так как факелы работают стабильно, а газ полностью сжигается. Однако аварийные остановки или перезапуски (например, после внештатных ситуаций) способны провоцировать аналогичные явления», — сказал Рыбальченко.