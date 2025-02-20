Стармер поддержал Зеленского после критики со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил поддержать президента Украины Владимира Зеленского после критики со стороны американского президента Дональда Трампа. О состоявшемся разговоре сообщил офис правительства Великобритании.

«[Стармер] выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что приостановка выборов в военное время <...> является совершенно разумной», — говорится в пресс-релизе.

Глава правительства также поддержал усилия США по «достижению прочного мира на Украине».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон прибудут в Вашингтон на следующей неделе для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Трамп ранее выступил на инвестиционном форуме в Майами и неоднократно высказался с критикой в отношении Зеленского. Он назвал его «диктатором без выборов», сказал, что у президента низкий рейтинг среди населения и он отказывается проводить выборы. Трамп также заявил, что «Зеленский проделал ужасную работу», поскольку «его страна разбита».

Украинский глава ранее заявил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта.