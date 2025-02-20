 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Стармер поддержал Зеленского после критики со стороны Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер позвонил поддержать президента Украины Владимира Зеленского после критики со стороны американского президента Дональда Трампа. О состоявшемся разговоре сообщил офис правительства Великобритании.

«[Стармер] выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что приостановка выборов в военное время <...> является совершенно разумной», — говорится в пресс-релизе.

Глава правительства также поддержал усилия США по «достижению прочного мира на Украине».

Советник Трампа заявил о грядущих визитах по Украине Макрона и Стармера
Политика

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон прибудут в Вашингтон на следующей неделе для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Трамп ранее выступил на инвестиционном форуме в Майами и неоднократно высказался с критикой в отношении Зеленского. Он назвал его «диктатором без выборов», сказал, что у президента низкий рейтинг среди населения и он отказывается проводить выборы. Трамп также заявил, что «Зеленский проделал ужасную работу», поскольку «его страна разбита».

Украинский глава ранее заявил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Путин об итогах переговоров России и США. Видео

H&M ответила на возможность вернуться в Россию

Что включает в себя новый пакет санкций

Минздрав предложил оценивать репродуктивную функцию подростков

Представитель Путина заявил об «увядании духа» санкций

Лавров оценил идею о визовом режиме для мигрантов из Центральной Азии

Трамп пригрозил пошлинами на импорт всех машин

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Владимир Зеленский Кир Стармер Дональд Трамп поддержка критика
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине
Политика
Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»
Политика
Зеленский ответил на слова Трампа о своем рейтинге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59) Инвестиции, 19 фев, 17:55 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91) Инвестиции, 19 фев, 17:55
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 07:29
За ночь ПВО сбила четыре дрона над Крымом и Брянской областьюПолитика, 07:27
Насколько вероятно возвращение Visa и Mastercard в РоссиюPro, 07:01
Эксперты зафиксировали снижение числа утечек данных в РоссииФинансы, 07:00
Полиция задержала одного из напавших на инспекторов ДПС в Новой МосквеОбщество, 06:54
Стармер поддержал Зеленского после критики со стороны ТрампаПолитика, 06:26
Трамп пообещал воскресить сделку по ископаемым, или что «будет не весело»Политика, 06:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп рассказал о «козырях» у России в переговорах по УкраинеПолитика, 06:02
Positive Technologies объявила о планах выйти на рынок антивирусовТехнологии и медиа, 06:00
Маск обвинил Зеленского в убийстве американского блогера ЛирыПолитика, 05:43
Пожар в институте вычислительной техники на юге Москвы локализовалиОбщество, 05:02
Трамп заявил, что Маск нашел миллионные траты на непонятную «чертовщину»Политика, 05:01
Трамп заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на УкраинеПолитика, 04:47
Трамп заявил о близости мира к третьей мировой войнеПолитика, 04:07