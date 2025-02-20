Тушение пожара в институте вычислительной техники в Москве. Видео
На юге Москвы пожарные продолжают тушить пожар в Институте вычислительной техники, кадрами поделилась пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
Информация о пожаре появилась в 23:10 мск. Как сообщило тогда ведомство, огонь охватил здание на площади 1,5 тыс. кв. м, из него эвакуировались 30 человек. К тушению участвуют более 170 сотрудников и 50 единиц техники, а также вертолет Московского авиационного центра.
По данным ТАСС, загорелось здание Института вычислительной техники. Московский дептранс сообщил, что пожар тушат по адресу: Варшавское шоссе, д. 125, к3. Там находится филиал Института точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) им. С.А. Лебедева. На кадрах видно, что горит крыша арки с вывеской с наименованием этого института.
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